В Минтруде заявили об обеспеченности мер поддержки семей с детьми

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что меры поддержки семей с детьми, применяемые в России, в настоящий момент финансово обеспечены в полном объёме. В том числе речь идёт о новом пособии на детей от восьми до 16 лет, отметил он на совещании кабмина с президентом РФ, сообщает РИА Новости.

Сейчас уже помощь получают нуждающиеся беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, это свыше 200 тысяч будущих матерей. Это родители детей до трёх лет, семьи с детьми от трёх до семи лет, выплаты назначены таким семьям, в которых воспитывается более пяти миллионов детей этого возраста, — пояснил министр.

Котяков добавил, что с 1 июля 2021 года предусмотрена поддержка в размере половины прожиточного минимума для одиноких родителей. В этой категории государство поможет 1,6 млн детей в возрасте до 16 лет.

Ранее стало известно, что маткапитал и другие социальные выплаты на детей в России сохранят, несмотря на западные санкции, рассказала первый замглавы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Депутат добавила, что к имеющимся пособиям в 2022 году прибавилось ещё одно — на детей от восьми до 16 лет включительно. Ни одну социальную программу изменять не планируется, подчеркнула она.