В Минприроды оценили стоимость «генеральной уборки» в России

https://static.news.ru/photo/1fe29ea0-c37c-11eb-8a20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ликвидация и рекультивация в России всех заброшенных скважин и свалок, а также утилизация всех затопленных судов может обойтись в триллион рублей. Такое мнение высказал глава Минприроды Александр Козлов, оценивая стоимость «генеральной уборки» в стране. Его слова приводят «Известия».

Что касается «генеральной уборки», с учётом дополнительного финансирования и настройки механизма «окрашивания» средств от экологических платежей первоначальные расчёты реализации проекта составляют более триллиона рублей, — заявил Козлов.

Он уточнил, что уже выбраны приоритетные проекты по ликвидации 500 скважин и подъёму 79 судов, а также проведению инвентаризации накопленного вреда. До 2024 года планируется выделить на эти цели 17 млрд рублей.

По данным Козлова, общее количество объектов накопленного ущерба сейчас составляет 29 тысяч, из них 92% — заброшенные скважины, остальное — затопленные суда и свалки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания механизма расширенной ответственности производителей, чтобы те уделяли больше внимания вопросам утилизации мусора. Глава государства поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности компаний за нанесение экологического вреда, а также предложил «окрасить» экологические платежи и направлять их на восстановление окружающей среды.