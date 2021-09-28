В Минфине рассказали, куда пойдут сверхдоходы от дорожающих углеводородов

Бюджет России застрахован от изменения стоимости энергоресурсов как в сторону снижения, так и в сторону роста бюджетным правилом для обеспечения его стабильности и сбалансированности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минфина РФ. В ведомстве также объяснили, куда пойдут полученные сверхдоходы от продажи сырья.

Бюджет рассчитывается исходя из базовых цен на нефть и газ. Полученные по факту сверхдоходы будут направлены в ФНБ (Фонд национального благосостояния. — NEWS.ru) и использованы в соответствии с правилами использования средств ФНБ, — подчеркнули в министерстве.

На открывшихся торгах фьючерсные цены на газ не превышают $1000 за тысячу кубометров. Накануне за один день цена выросла более чем на 10%, достигнув рекордных $1040.

28 сентября на открытии торгов в Европе впервые в истории она преодолела отметку в $1000 за тысячу кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1040. Рост составил 11%. К концу дня она снизилась. Торги во вторник закрылись на уровне $940, при расчётной цене в $960. Ещё в начале августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка $515 за тысячу кубометров.

Как ранее заявила вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева, власти Санкт-Петербурга получат дополнительные возможности для развития города при условии установления высоких цен на газ в Европе, поскольку бюджет Северной столицы уже в нынешнем году начнёт получать налоговые поступления от компании «Газпром».