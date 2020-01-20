https://static.news.ru/photo/e668da24-3b67-11ea-b664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время стоимость «красивых» номеров для автомобилей может варьироваться от 10 тысяч рублей до 10 миллионов. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили представители Минэкономразвития.

В предоставленном ведомством документе отмечается, что специальные номерные знаки предоставляются на выбор заинтересованным автолюбителям на отдельных ресурсах в Сети. Министерство предлагает продавать «красивые» номера через портал государственных услуг.

Отмечается, что приобрести специальные знаки для машины можно будет, заплатив пошлину либо победив в аукционе.

Предложение Минэкономразвития прокомментировал в разговоре с журналистами координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. По его словам, сейчас не совсем понятно, как именно будет происходить аукцион. Шкуматов подчёркивает, что в РФ действует один размер пошлины за присвоение номера, а о повышениях ставок не может быть и речи.

Выходит, что тот, «кто первый встал, того и тапки». То есть «красивый» номер может быть за водителем, который просто первый изъявил такое желание. И дальше он просто платит обычную пошлину и получает этот номер, — приводит РБК слова координатора «Синих ведёрок».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минэкономразвития разработали проект постановления правительства о внесении изменений, которые позволят владельцам автомобилей зарезервировать «красивый» регистрационный знак.