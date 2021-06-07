В мае россияне набрали кредитов на 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/9c47b210-c76d-11eb-9cda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на длинные майские праздники, российские банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что лишь на 12% меньше, чем в рекордном по этому показателю апреле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.

В мае банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн рублей), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, — говорится в отчёте.

Аналитики подчеркнули, что с начала года объём одобренных займов в России достиг 5,3 трлн рублей, что на 2 трлн больше, чем за тот же период прошлого года.

В мае объём выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд рублей. Ипотечные договоры были оформлены на 439,3 млрд рублей. Автокредитов россияне набрали на 91,8 млрд рублей, а на покупку товаров они взяли в долг у банков 25,5 млрд рублей.

Центробанк ранее ввёл показатель долговой нагрузки, который банки учитывают при рассмотрении новой кредитной заявки. Если у заёмщика выплаты по кредитам превышают 50% дохода, то ему могут отказать. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков ранее заявил, что это хороший метод регулирования, который позволит снизить бьющую все рекорды закредитованность россиян. В качестве альтернативы банковскому кредитованию он назвал лизинг, краудфандинг и факторинг, подчеркнув при этом, что это более дорогостоящие финансовые продукты.