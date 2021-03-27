В Госдуме рассмотрят вопрос о введении лимита на кредиты

https://static.news.ru/photo/3c71e378-9050-11eb-b634-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут установить лимит на количество кредитов, которые в банках может получить один гражданин. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в Государственной думе. Финальное решение примут члены совета директоров Центробанка.

Как говорится в обнародованном проекте правовой нормы, в случае нарушения банками установленных регулятором количественных ограничений, предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска.

Для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска и (или) применять меры, предусмотренные федеральными законами, — приводят фрагмент документа «Ведомости».

Как ранее передавал NEWS.ru,Банк России с 1 апреля отменит ряд послаблений, которые позволяют должникам реструктурировать кредиты и уклоняться от неустойки по кредитам.

Прекратится действие рекомендаций ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой о реструктуризации кредитов, а также не начислять неустойку за просроченную задолженность и не выселять принудительно задолжавших из жилья, уже подлежащего взысканию.