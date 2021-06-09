В Госдуме рассказали, почему россияне живут в долг

https://static.news.ru/photo/ff7cb862-c916-11eb-baec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только каждый пятый заёмщик в России выплачивает кредиты из своих доходов, остальные живут в долг постоянно, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам. Об этом сообщил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передаёт РИА Новости.

Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заёмщиков выплачивают кредиты из своих доходов. У огромного количества всех заёмщиков на выплату основного тела долга идёт только 8% всех доходов, — заявил Миронов.

Невыгодность условий потребкредитов заключается, по его мнению, в существующей норме о несписываемой сумме на счетах заёмщиков, тогда как проценты на эти деньги, которыми невозможно воспользоваться, по-прежнему начисляются. Он назвал банки «настоящими ростовщиками», не думающими о людях.

Российские банки выдали в мае кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что лишь на 12% меньше, чем в рекордном по этому показателю апреле. Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев считает, что пока у россиян не повысятся реальные доходы, они так и будут брать займы, чтобы обеспечить уровень потребления, к которому уже успели привыкнуть.

Экономист указал также на рост в стране личных банкротств. По итогам прошлого года их число увеличилось на 60%.