В Госдуме раскритиковали предложение по кредитной амнистии в РФ

https://static.news.ru/photo/3c3a41b6-4f4b-11eb-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложенную партией «Коммунисты России» инициативу по проведению поголовной кредитной амнистии в стране.

Это у коммунистов только можно направо и налево, как хочешь, её (экономику страны. — NEWS.ru) эксплуатировать, но она вряд ли выдержит подобного рода шаг. <...> Вопрос — насколько мы имеем право такую надежду давать людям, зная, что это нереализуемый проект? Этот проект сравним с национализацией банков, которую сделали большевики в 1918 году. Банковская система перестанет существовать, — цитирует Милонова телеканал «360».

Он отметил, что несмотря на то что многие жители России находятся в кабале у кредитных организаций и не могут оттуда самостоятельно выбраться — кто по собственной ошибке, а кто из-за недобросовестной политики банка — в любом случае нецелесообразно спасать группу людей от долгов ценой развала экономии всей страны.

Для этих людей, которые сейчас оказались на грани жизни и смерти, этот вопрос был бы спасением. Но насколько это было бы спасением для экономики? — задаётся вопросом депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Коммунисты России» направила в Госдуму предложение на фоне пандемии коронавируса простить всем россиянам долги перед банками на суммы менее 3 млн рублей. Авторы инициативы подчитали, что такая инициатива обошлась бы государству в 1,6 трлн рублей.