В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за жильё

https://static.news.ru/photo/eb2de548-a65c-11eb-ae46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение суммы налогового вычета за строительство или покупку жилья с двух до трёх миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект будет внесён в Госдуму в понедельник, — сообщил Зайцев.

Налоговый вычет на уплату процентов по кредиту также порекомендовали увеличить — с 3 до 4 млн рублей.

Кроме того, авторы инициативы предложили получать налоговый вычет за каждый приобретённый объект недвижимости, а не один раз в жизни. Причём, за все — по новому максимуму.

Налоговый вычет на НДФЛ можно будет получить по новым правилам с 21 мая. Теперь для оформления вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. И в отличие от действующих правил не придётся заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие документы, которые подтверждают право на предоставление вычета. Проверку налоговая служба будет проводить в течение месяца. Деньги вернут за 15 дней. Предварительно заполненное заявление будет формироваться автоматически после проверки полученных данных и после этого появится в личном кабинете. Там же можно будет и отследить весь процесс.