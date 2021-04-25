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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за жильё

09:38, 26 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Зайцев намерен внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение суммы налогового вычета за строительство или покупку жилья с двух до трёх миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект будет внесён в Госдуму в понедельник, — сообщил Зайцев.

Налоговый вычет на уплату процентов по кредиту также порекомендовали увеличить — с 3 до 4 млн рублей.

Кроме того, авторы инициативы предложили получать налоговый вычет за каждый приобретённый объект недвижимости, а не один раз в жизни. Причём, за все — по новому максимуму.

Налоговый вычет на НДФЛ можно будет получить по новым правилам с 21 мая. Теперь для оформления вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. И в отличие от действующих правил не придётся заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие документы, которые подтверждают право на предоставление вычета. Проверку налоговая служба будет проводить в течение месяца. Деньги вернут за 15 дней. Предварительно заполненное заявление будет формироваться автоматически после проверки полученных данных и после этого появится в личном кабинете. Там же можно будет и отследить весь процесс.

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