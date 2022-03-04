В Госдуме объяснили необходимость отказа от доллара в расчётах с Западом

Вице-спикер Госдумы (ГД) от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru призвал отказаться от доллара при расчётах с Западом за поставки российских нефти и газа и проводить операции в рублях. Депутат подчеркнул, что отказ от американской валюты не приведёт к экономической изоляции РФ, «как того хотят Европа и США», а позволит создать новую финансовую систему с разворотом на Восток.

От доллара отказываться надо. Этот шаг покажет нашу решимость, уверенность в нашей валюте и экономике. В будущем надо переходить на рубли и в расчётах за нефть и газ, за нашу сталь. Впоследствии это окажется крайне важным для дальнейшего развития и благополучия нашей страны. Отказ от расчётов в долларах позволит создать альтернативную финансовую систему, которая позволит не зависеть от этой валюты и России, и странам Азии, — заявил Чернышов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

России грозит глобальная изоляция в случае продолжения своего курса на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По её словам, подобными действиями российские власти «губят свою страну».

Ранее политолог Илья Гращенков в беседе с NEWS.ru отметил, что РФ загоняют в международную изоляцию с помощью странных ограничительных мер, которые зачастую сложно назвать логичными. По его словам, самые жёсткие санкции сейчас действуют в отношении Ирана. Санкции против России пока носят точечный характер, но и они наносят вред экономике.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.