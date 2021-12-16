В Госдуме назвали все выплаты для россиян к Новому году

Россияне до конца 2021 года получат пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующие выплаты предусмотрены бюджетом, отметила она в беседе с URA.RU.

Все денежные выплаты производятся перед праздниками, — пояснила депутат.

По её словам, также возможны поощрения от региональных властей и работодателей. Речь идёт о детских новогодних подарках, помощи многодетным семьям и ветеранам.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести зарплаты и пенсии для многодетных россиян. Депутат Иван Сухарев считает, что многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством и воспитанием детей, необходимо наделить трудовым статусом. К нему должны прилагаться зарплата и пенсия, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.