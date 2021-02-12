В Госдуме намерены расширить список получателей маткапитала

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой поддержки.
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Автор законопроекта пояснил, что во многих субъектах РФ размер регионального семейного капитала крайне низкий. В среднем он составляет около 100–150 тысяч рублей. Это трудно считать стимулом для рождения ещё одного ребёнка, полагают в ЛДПР.
Принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью, повысить качество жизни многодетных семей, — отметили разработчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России хотят разрешить вкладывать средства материнского капитала в покупку ценных бумаг. Инвестировать предлагается исключительно в надёжные инструменты, такие как вклады в госбанках, облигации и даже пенсионные резервы НПФ. «Обналичить» маткапитал через вложение в ценные бумаги и последующую их продажу не получится. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, идею оценили неоднозначно.