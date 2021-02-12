В Госдуме намерены расширить список получателей маткапитала

https://static.news.ru/photo/4d311c0a-6f0e-11eb-9dcd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой поддержки.

Об этом рассказал один из авторов проекта депутат Ярослав Нилов в своём Telegram-канале. Предлагается сделать получателями маткапитала женщин, которые родят ребёнка после 1 января 2022 года. Действие меры поддержки хотят расширить и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего или последующих детей.

Автор законопроекта пояснил, что во многих субъектах РФ размер регионального семейного капитала крайне низкий. В среднем он составляет около 100–150 тысяч рублей. Это трудно считать стимулом для рождения ещё одного ребёнка, полагают в ЛДПР.

Принятие законопроекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах с низкой рождаемостью, повысить качество жизни многодетных семей, — отметили разработчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России хотят разрешить вкладывать средства материнского капитала в покупку ценных бумаг. Инвестировать предлагается исключительно в надёжные инструменты, такие как вклады в госбанках, облигации и даже пенсионные резервы НПФ. «Обналичить» маткапитал через вложение в ценные бумаги и последующую их продажу не получится. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, идею оценили неоднозначно.