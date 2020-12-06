В Госдуме хотят упростить получение компенсаций семьям с ипотекой

https://static.news.ru/photo/c27f6a06-380f-11eb-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть новую программу поддержки семей с детьми, которая предполагает упрощённое получение средств для компенсации ипотечного кредита.

По мнению парламентариев, программа поможет многим семьям быстрее закрыть кредит. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает портал «Экономика сегодня».

Издание уточняет, что речь идёт о выплате семьям, в которых младший ребенок родился не раньше 2019 года. Им полагается вычет в 450 тысяч рублей долга.

Раньше погасить часть долга было проблематично, если родители брали заём на постройку частного дома или оформляли страховку. Теперь эти варианты приобретения жилья также могут стать основанием для получения помощи, — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты ожидают обновления минимумов ставок по ипотеке к середине 2021 года. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» при этом предполагают, что снижение ставок в среднесрочной перспективе не превысит 0,3–0,5%. В первом полугодии следующего года средняя ставка новых кредитов может оказаться на уровне 6,8–7%, а если не учитывать льготную ипотеку, то она может составить 7,4–7,5%.