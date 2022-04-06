В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом

До конца весенней сессии Госдума может принять поправки в налоговое законодательство, в соответствии с которыми криптовалюты будут признаваться имуществом. Их оборот на сумму свыше 600 тысяч рублей в год будет подлежать отчётности в Федеральной налоговой службе (ФНС), рассказал «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, поправки по криптовалютам могут быть приняты параллельно с общим регулированием отрасли, которое предусмотрено законопроектом Минфина. Ожидается, что этот документ будет внесён на рассмотрение нижней палаты российского парламента в мае. Собеседник издания добавил , что вопрос о регулирования криптовалют отошёл на второй план из-за того, что правительство активно работает над антикризисной политикой.

В Центробанке заявили, что цифровые активы используются в том числе для ухода от уплаты налогов. Легализация криптовалют может привести к расширению теневой экономики потери, а потери налоговых поступлений могут оказаться больше, чем дополнительный доход от налогообложения майнинга и операций с цифровыми активами.

Ассистент кафедры гражданского права юрфака МГУ Максим Башкатов придерживается иного мнения. Он отметил, что действующее законодательство запрещает использовать криптовалюты при оплате товаров, работ и услуг, в подавляющем большинстве случаев невозможно и теневое их использование как средств платежа.

Ранее председатель совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков также призвал не опасаться криптовалют. По его словам, они не смогут заменить рубль, как того опасаются в ЦБ, и быстрое развитие их рынка не создаст регулятору сложности.