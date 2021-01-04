В ГД раскрыли детали новой системы начисления зарплат бюджетникам

https://static.news.ru/photo/4f2f51fe-4f36-11eb-9ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2021 года в России начинает работать новая система начисления заработных плат бюджетникам. Она будет включать в себя базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Об этом 5 января сообщили СМИ, ссылаясь на слова зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентины Кабановой.

Исходя из новых правил, бюджетники будут получать одинаковые средства вне зависимости от региона, на территории которого они живут и работают. Дело в том, что теперь требования к системе оплаты труда будет устанавливать правительство страны, а не региональные власти.

Зарплата бюджетников будет складываться из следующих пунктов: основной оклад, индивидуальные премии (не менее 5%), дополнительные средства за вредность и работу в выходные, надбавки за учёную степень, звание и длительный стаж (10–30%) и не только.

В общем дополнительная плата может достигать уровня 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%. Также бюджетники могут рассчитывать на помощь материального характера (30%) и поддержку на выздоровление (50%).

Новая система приведёт к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку зарплаты также будут учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности, — цитирует Кабанову «Парламентская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, 22 декабря стало известно, что Счётная палата по итогам проверки подходов к оплате труда бюджетников выявила недоплаты в половине регионов России. В частности, показатели по росту зарплат оказались не достигнуты у младшего медицинского персонала и дошкольных педагогов.