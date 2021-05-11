В Чечне зафиксировали самые высокие ставки по ипотеке

https://static.news.ru/photo/2c316aac-b255-11eb-b744-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Наиболее высокие средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным за первый квартал текущего года, зафиксированы в Чеченской Республике (7,85%), Севастополе (7,76%) и Республике Тыва (7,71%). Об этом говорится в бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

Высокий показатель ставки по ипотеке зафиксирован также в Крыму (7,61%) и Ингушетии (7,62%). При этом в среднем по России этот показатель за три месяца текущего года составил 7,24%, — говорится в бюллетене.

По данным регулятора, самые низкие ставки по выданным ипотечным кредитам в первом квартале наблюдались на Дальнем Востоке: на Чукотке — 5,6%, в Приморском крае — 5,8%, в Магаданской области — 6,18%.

В Москве ставка по ипотеке превысила среднероссийский показатель и составила 7,46%, в Московской области — 7,36%. При этом в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области она оказалась ниже российского уровня — 7,22% и 7,18% соответственно.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

Кроме того, стало известно, что банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ключевой ставки и возможного увеличения ипотечных ставок. Также в ближайшее время будут ужесточены требования к заёмщикам.