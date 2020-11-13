В ЦБ заявили об искажении Росстатом данных о сбережениях россиян

https://static.news.ru/photo/d5e32ed4-265d-11eb-bd74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат одновременно завышает и занижает данные о сбережениях россиян, сообщили аналитики Центробанка. По их данным, ведомство недоучитывает вложения в ценные бумаги и в то же время напрасно считает средства дольщиков на эскроу-счетах за прирост вкладов.

Статистика доходов и расходов россиян, которую ведёт Росстат, искажена двумя факторами — учётом эскроу-счетов в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства и, напротив, недоучётом вложений россиян в ценные бумаги, — говорится в докладе департамента исследований и прогнозирования Банка России.

В докладе также подчёркивается, что выводы аналитиков могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

С середины прошлого года привлечение средств дольщиков во время строительства допускается только с использованием счетов эскроу. Аналитики полагают, что прирост средств на этих счетах из расчёта баланса доходов и расходов населения должен быть исключён.

По экономической сущности эти деньги населению, по сути, не принадлежат: при покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными и физическое лицо не может ими свободно распоряжаться, — заявили РБК в пресс-службе ЦБ.

В случае с вложениями россиян в ценные бумаги специалисты пришли к выводу, что в 2020 году этот показатель значительно вырос, при этом Росстат его не учёл. По их оценке, чистые вложения граждан в бумаги в третьем квартале текущего года составили 420 млрд рублей против 3 млрд рублей, зафиксированных в данных Росстата.

Как пояснили агентству в ЦБ, Росстат опирается на данные из формы, в которой учитываются только расчёты за наличные деньги, доля которых при проведении операций с ценными бумагами крайне мала.

Как писал NEWS.ru, подстраховаться от инфляции можно, вкладывая свободные средства в наименее подверженные колебаниям валюты, такие как швейцарский франк, евро, японская иена и китайский юань, считает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Экономист советует разделить свои рублёвые сбережения на части и купить разные валюты. Эксперт акцентировал внимание на том, что рубль в 2020 году подешевел более чем на 20%, а швейцарский франк и евро подорожали на 30% к рублю, японская иена — на 28%, китайский юань — на 26%. На данный момент франк стоит 84 рубля, евро — 90 рублей, 100 японских иен — 72 рубля, китайский юань — около 12 рублей, резюмировал экономист.