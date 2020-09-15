ЦБ не зафиксировал роста утечек финансовых данных россиян во время пандемии

https://static.news.ru/photo/670735aa-f7f0-11ea-89d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Центральном банке России сообщили, что за время пандемии активность мошенников, специализирующихся на получении и распространении персональных данных клиентов финансовых организаций, выросла, однако значимого роста утечек выявлено не было.

Роста утечек в финансовом секторе по сравнению с прошлым годом мы не наблюдаем. Рынок нелегальной информации, отнесённой к персональным данным, в принципе всегда относительно стабилен. И говорить о каких-то всплесках можно с очень большой натяжкой, — сообщил в интервью газете «Известия» первый замглавы департамента ЦБ, куратор ФинЦЕРТ Артём Сычёв.

Он отметил, что на чёрном рынке очень много материалов, которые продавцы выдают за свежие, однако чаще всего это следы давних утечек, устаревшие данные или информация, которую пользователи сами разместили в свободном доступе в Сети.

Представитель ЦБ подчеркнул, что за время пандемии значительно выросло количество звонков от мошенников, пытающихся по телефону получить персональные данные.

Их количество возросло, но результативность — нет. Суммы похищаемых денег существенно не увеличились. Мы также видим, что доля несанкционированных операций в общем объёме платежей уменьшается, — пояснил Сычёв.

Он рассказал, что чаще всего обманщики прибегают к сценарию, при котором сообщают клиентам финансовой организации, что их счёт пытались взломать, и предлагают перевести средства на новый безопасный депозит. Жертва в этой ситуации должна либо сообщить мошеннику данные, либо совершить денежный перевод.

Также представитель ЦБ рассказал, что какое-то время мошенники пытались пользоваться темой распространения коронавируса и дополнительных выплат в связи с пандемией, однако, по его словам, на этой теме злоумышленники активно спекулировали неделю-полторы до того, как были представлены понятные механизмы таких выплат.

Ранее NEWS.ru писал о том, как, по мнению юриста, стоит разговаривать с мошенниками по телефону.