https://static.news.ru/photo/71173ae8-5220-11ea-903c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин сообщил, что значительная часть хищений со счетов российских банков в 2019 году была совершена путём обмана и злоупотребления доверием клиентов.

В 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приёмов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием, — цитирует РИА Новости Скобелкина.

По его словам, в прошлом году Центробанк провёл около 170 проверок на соответствие систем кредитных организаций требованиям кибербезопасности. Доля операций, совершённых без согласия клиента, в 2019 году составила 2,3 копейки на 1000 рублей, что на 0,5 копеек больше, чем в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, эксперт в IT-сфере Денис Кусков посоветовал россиянам никогда не сообщать по телефону своих данных, поскольку сотрудники банков редко запрашивают такую информацию. В случае возникновения подобных ситуаций необходимо сообщать в службу безопасности банка, где находится карточный либо текущий счёт. По его словам, никакие изменения и транзакции по устному запросу ни в одном банке не делаются, поэтому гражданам нужно быть бдительными и не доверять незнакомцам, занимающимся противоправными действиями.