В Банке России криптовалюты назвали финансовой пирамидой
Первый зампред Банка России Юдаева назвала криптовалюты финансовой пирамидой
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:58, 06 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты фактически являются финансовой пирамидой. В ответе депутату Госдумы Антону Горелкину она также назвала криптовалюты высокоспекулятивным инструментом, сообщает РИА Новости.
Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, — отмечается в её письме.
Юдаева также считает, что россияне могут потерять большую часть сбережений из-за распространённости мошенничества в торговле криптовалютами.
Ранее стало известно, что с помощью криптовалют можно зарабатывать не только на росте их стоимости за счёт баланса спроса и предложения на биржевых торгах. Биткоин и другие токены могут приносить пассивный доход в виде процентов по вкладам. Однако механизм формирования этих процентов отличается от инвестиций фиатных валют.