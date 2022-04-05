В Банке России криптовалюты назвали финансовой пирамидой

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Заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко заявила, что в ближайшие месяцы следует выйти из доллара тем, для кого американская валюта была способом обезопасить накопления от инфляции. Тем, кто хочет заработать на колебаниях курсов, следует задуматься о покупке других валют, например, турецкой лиры, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, поскольку сейчас США переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну, а...