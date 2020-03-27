https://static.news.ru/photo/c5af3564-6fe0-11ea-9059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда опубликовало рекомендации для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей. В ведомстве отметили, что появление в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не может служить основанием для снижения зарплат.

Оплата труда за дни нерабочей недели производится в обычном, а не повышенном, размере, поскольку данные дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, сообщается на сайте ведомства.

Также уточняется, что в случае, если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, скольких россиян затронет повышение оплаты больничных. Повышение оплаты больничных листов может затронуть около 2,3 млн работников в России. Оно коснётся только россиян, которые имеют небольшую зарплату или маленький стаж работы. Федеральному бюджету повышение оплаты больничных обойдётся дополнительно почти в 7 млрд рублей.