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Чистая средняя зарплата в российской провинции в 2019 году составила 39,6 тыс. рублей в месяц, что на 7,5% больше, чем в 2018 году. Только в шести регионах страны имеются малые и средние города, в которых зарплата выше, чем в региональных столицах и крупнейших городах (с населением более 200 тыс. человек).

Нет надобности ехать в крупный город или столицу региона, чтобы много зарабатывать, жителям Тюменской, Магаданской и Амурской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Еврейской автономной области. Об этом сообщает...