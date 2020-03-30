Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НДФЛ в 13% будет взиматься с дохода по вкладу только в случае, если сам вклад будет превышать 1 млн рублей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам вклад (должен быть) свыше 1 миллиона, — пояснил он РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что налогообложение процентного дохода со вкладов, превышающих 1 млн рублей, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита.

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