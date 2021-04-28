Ущерб от коррупции в России вырос почти вдвое

https://static.news.ru/photo/aa1b02a4-a812-11eb-95b5-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Впервые за последние пять лет в России в первом квартале зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. Число зарегистрированных коррупционных преступлений выросло на 18,7%, в 13 регионах отмечается их кратный рост, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тысяч до 11,9 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений, — говорится докладе «Состояние преступности в России за январь-март 2021 года».

Кратное увеличение числа коррупционных преступлений зафиксировано в республиках Алтай, Хакасия, Приморском и Камчатском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской, Пензенской и Томской областях.

Материальный ущерб, причинённый всеми видами экономических преступлений, на этапе предварительного расследования оценён в 101,6 млрд рублей. Значительная его часть приходится на налоговые преступления (около 22,7 млрд рублей).

Материальный ущерб, нанесённый преступлениями коррупционной направленности, за три месяца превысил 18,5 млрд рублей против чуть более 10 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причинённого всеми видами преступлений. В 2019 году ущерб от коррупционеров оценивался в 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба. По данным Генпрокуратуры, в 2020 году увеличилась и сумма добровольно возмещённого коррупционерами материального ущерба, она составила 4,2 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем в 2019 году.

При этом более чем в два раза увеличилась стоимость изъятого имущества, денег и ценностей обвиняемых в коррупции. В 2020 году она составила 3,9 млрд рублей, а в 2019 году — 1,5 млрд рублей.