https://static.news.ru/photo/2bbc2940-57e8-11ea-bce1-fa163e074e61_660.jpg Уоррен Баффет Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский инвестор Уоррен Баффет считает «очень тревожной вещью» вспышку коронавируса нового типа. Но финансист не считает необходимым избавиться от акций или приобрести новые ценные бумаги, опираясь на «заголовки новостей».

Он добавил, что его долгосрочный прогноз для фондовых рынков не изменился. Бизнесмены, вкладывающие деньги с перспективой на 10 или 20 лет, переживут с кризисом на биржах, передаёт телеканал CNBC.

Лидерами распродажи в начале недели стали американские и европейские фондовые рынки. В Нью-Йорке S&P 500 снизился на 3,35%, до отметки 3225,9 пункта. Это стало самым большим однодневным падением за два последних года.

Всего за несколько торговых сессий S&P 500 растерял весь свой рост с начала текущего года. Схожие потери понесли два других ключевых индикатора рынка США: Dow Jones снизился на 3,56%, Nasdaq Composite — на 3,71%.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на европейских торговых площадках немецкий DAX стартовал на этой неделе падением на 4,01%, французский CAC 40 — на 3,94%, британский FTSE 100 — на 3,34%. Самое значительное движение вниз в зоне ЕС показал итальянский FTSE MIB — минус 5,43%. Во вторник, 25 февраля, снижение в Европе продолжилось, хотя и в меньших масштабах: в середине дня биржевые индикаторы теряли в пределах 1%.