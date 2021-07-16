УК «Регион» Сударикова лидирует по росту на рынке доверительного управления

УК «Регион» Сергея Сударикова вошла в число крупнейших компаний на рынке доверительного управления. Общий объём рынка достиг отметки в 10 трлн рублей, показав в II квартале рост активов участников в 4,8%. По предварительным оценкам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», объём активов 15 крупнейших управляющих компаний в II квартале достиг 8,8 трлн рублей, что на 6,5% больше показателей за первые три месяца.

В отличие от предыдущих периодов рост в основном обеспечили состоятельные клиенты. Во втором полугодии управляющие компании ожидают прихода на рынок розничных инвесторов, которые проявляют всё большую заинтересованность в формировании сбалансированного пакета ценных бумаг.

Эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» подвели предварительные итоги на рынке доверительного управления. За первые шесть месяцев 15 крупнейших компаний заработали 8,8 рублей, показав прирост в 6,5%. Совокупный же объём выручки всех участников рынка достиг 10 трлн рублей (+4,8%).

При этом значительную часть прироста обеспечили представители топ-5 управляющих компаний, отмечают эксперты. За I квартал «первая пятёрка» увеличила финансовые активы на 11% — до 56 трлн рублей. На существенный рост активов оказали влияние инвестиции состоятельных клиентов, отмечают эксперты.

Самый большой прирост показала управляющая компания «Регион» Сергея Сударикова. Ей удалось увеличить активы на 295 млрд рублей (+34%). Стремительный рост компании эксперты связывают с переходом средств НПФ «Достойное будущее».

При этом представители управляющих компаний отметили негативное влияние на оценку активов из-за роста ставок в II квартале на российском долговом рынке. На ситуацию также повлияло и укрепление курса рубля к доллару.

Кроме того, участники рынка доверительного управления ожидают ускорение темпов роста коллективного инвестирования во втором полугодии.