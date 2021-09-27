У экс-совладельца Внешпромбанка заподозрили наличие активов на 2,3 млрд руб

Управляющая банкротством бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова Любовь Киреева обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором просит признать сбежавшего банкира кредитором двух российских стекольных заводов. Речь идёт о долговых обязательствах предприятий, расположенных в Мордовии и подмосковном Ногинске, на общую сумму 2,3 млрд руб, пишет РБК.

Как отметила Киреева, сейчас предприятия проходят процесс банкротства, а их обязательства несколько раз перепродавались. Несмотря на это, беглый банкир контролирует деятельность заводов через конкурсных управляющих.

Ранее инвестиционная структура А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, объявила в Лондоне кампанию по поиску активов Беджамова. Таким образом она пытается компенсировать дыру в 200 млрд, оставшуюся в рухнувшем Внешпромбанке. А1 приобрела рекламу в лондонской прессе, а также разместила билборд с информацией о вознаграждении за любые сведения об активах экс-банкира и его сестры Ларисы Маркус.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Ларису Маркус суд приговорил к девяти годам за растрату 113 млрд рублей, а сам банкир бежал из России.

В настоящее время A1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом.