https://static.news.ru/photo/eb1e9a16-e029-11e9-bfa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов планирует внести в Госдуму 26 сентября законопроект о предоставлении тюремных производств в аренду или пользование.

На данный момент около 40% производственных зданий для трудовой адаптации заключённых простаивает или эксплуатируется частично. Предполагается, что нововведение позволит увеличить количество трудоустроенных арестантов на 1,8–12,7 тысячи человек в год, пишет « Парламентская газета ».

В данный момент подобные договоры аренды могут быть заключены только на конкурсной основе и подобные аукционы часто срываются и признаются несостоявшимися из-за слишком серьёзных требований.

Как писал News.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины.