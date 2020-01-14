https://static.news.ru/photo/ab57dc40-36b3-11ea-b3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Werner Lang/imageBROKER.com/Global Look Press

Самый дорогой тур, который был приобретён россиянами в 2019 году, обошёлся семье из четырёх человек почти в 12 млн рублей. В такую сумму обошёлся 18-дневный комбинированный отдых на Сейшельских островах и в Объединённых Арабских Эмиратах.

Если точнее, то за тур было заплачено 11 млн 728 тысяч 600 рублей. От аэропорта до отеля на Сейшелах семья добиралась на вертолёте, а в ОАЭ жила в люксовых гостиницах и оплачивала индивидуальные экскурсии, сообщает АТОР.

Вторым в рейтинге самых дорогих оказался отпуск на Сардинии для семьи из шести человек. Россияне потратили 10,7 млн. В стоимость входили проживание в течение 19 дней в пятизвёздочном отеле и трансфер из аэропорта.

На третьем месте — самый дорогой тур в Турцию, который обошёлся дружному семейству в составе семерых человек в 8,7 млн рублей. В такую сумму обошёлся люксовый отель в Кемере.

В пятёрке самых дорогих также путёвка стоимостью 8,05 млн на Мальдивы в период новогодних каникул для семьи из восьми человек, а также отдых семьи из четырёх человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, который обошёлся в 7,5 млн рублей.

Чуть дешевле, в 8,05 миллиона рублей, стоила путевка на Мальдивы на новогодние каникулы семье из восьми человек.

Замыкает пятёрку самых дорогих туров десятидневный отдых семьи из четырёх человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии.

Примечательно, что стоимость авиабилетов при составлении рейтинга туроператоры не учитывали.

Ранее NEWS.ru писал, что количество россиян, отдохнувших в 2019 году за рубежом, уже после девяти месяцев перевалило за миллиард человек.