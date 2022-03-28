Тур де карт: чем теперь заманивают туристов

На смену утратившим актуальность вакцинным турам приходят поездки за банковскими картами платёжных систем Visa и Mastercard. На рынке уже появились первые предложения по «карточным» турпродуктам в Узбекистан и Армению. Туроператоры рассматривают возможность отправлять россиян за «пластиком» в Казахстан, Киргизию и Турцию. О том, что должен знать турист, идущий на то, чтобы стать обладателем Visa «любой ценой» — в материале NEWS.ru.

Все карты в руки

С 10 марта международные платёжные системы Visa и Mastercard перестали работать на территории РФ. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать и за границей, ими нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. Но в России нашли выход обойти санкции. Туроператоры стали предлагать россиянам оформить карты международных платёжных системы в банках стран соседей России по СНГ — Армении и Узбекистане.

Директор департамента рекламы и PR туристической компании «Русский экспресс» Анна Филатовская рассказала NEWS.ru, что сейчас проще и дешевле слетать в Узбекистан. Карта там оформляется быстрее (нужно минимум две ночи), да и стоимость тура дешевле (от 50 тысяч рублей на человека вместе с перелётом).

Как сказано на сайте компании, «за три дня тура можно успеть оформить международные пластиковые карты Visa, Mastercard или Union Pay, купить иностранную валюту USD или EURO, в том числе наличные, купить золотые банковские слитки, которые можно будет вывезти с собой, изучить рынок недвижимости Ташкента, устроить шопинг в уникальных магазинах авторской дизайнерской одежды и украшений». Для оформления потребуется только загранпаспорт. Карты оформляются в двух банках — это международный банк «Капитал банк», а также коммерческий банк «Ипак Йули».

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Также «Русский экспресс» предлагает аналогичный тур в Армению стоимостью от 85 тысяч рублей на человека, включая перелёт. В Армении счёт будет открыт в Юнибанке.

Сделали запрос партнёрам в Казахстан и Киргизию, ждём предложение. Спрос есть, начались звонки, туристы уточняют детали и задают вопросы, — добавила представитель компании.

Туроператор «ВЕДИ Групп», имеющий опыт в организации вакцинных туров, в конце марта одним из первых предложил новинку — «За Visa в Узбекистан» с фиксированной стоимостью до 16 мая 2022 года. Во время путешествия туристы могут открыть счёт в банке и оформить карту Visa (в долларах) или Mastercard (в евро). Продолжительность тура составляет от двух ночей, а стоимость — от 23 тысяч рублей. Перелёт оплачивается дополнительно. Прямые авиаперелёты в Ташкент из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы, Минеральных Вод выполняют авиакомпании «Узбекские авиалинии» и «Узбекистан Экспресс». Самый выгодный тариф на перелёт из Москвы — от 28 тысяч рублей. Стоимость перелёта из Казани составляет от 42,8 тысячи рублей, из Минеральных Вод — от 42,1 тысячи, из Уфы — от 43,1 тысячи, Екатеринбурга — от 47 тысячи рублей.

На текущий момент очень большой спрос, он превзошёл все наши ожидания. Мы уже можем рассматривать подобные услуги как дополнительные к турам в Армению, Казахстан и Турцию. Но, безусловно, приоритетом для нас останется Узбекистан, — рассказала NEWS.ru руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR туроператора «ВЕДИ Групп» Наталия Лазарева.

Для оформления карты потребуется заграничный паспорт (копия), регистрация по месту пребывания в отеле Узбекистана (для открытия счёта) и заявление — при первоначальной подаче документов. При визите в банк для получения карты потребуется также оригинал паспорта.

Карту можно оформить в Капитал банке, НБУ, Асака банке или Ипак Йули Банке. Здесь можно оформить карты Visa категорий Gold, Platinum, Infinite, а Mastercard — Classic и Gold. Открытие карточного счёта и выпуск карты Mastercard обойдётся примерно от 250–500 рублей, у карт Visa в 800–3000 рублей в зависимости от категории. Ежемесячный тариф на обслуживание составит до $5. Средства можно сразу внести на карту (в банкоматах/терминалах или отделениях банков на территории Узбекистана) или пополнять карты в России через систему «Золотая Корона».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Visa любой ценой

Активно обсуждают возможность оформления «международного пластика» и россияне, предпочитающие путешествовать самостоятельно. На одном из интернет-форумов для таких путешественников пользователи делятся советами, как сэкономить при оформлении карты в Армении.

Кому не понравились тарифы Юнибанка, можно заглянуть в Инекобанк. Нерезидентам открывают счета за 13000 драм (2,5 тысячи рублей. — NEWS.ru), выдают карты Visa или Mastercard за 4000 драм (800 рублей. — NEWS.ru). У банка только одна маленькая просьба — прислать им на e-mail скан справки с работы в РФ или в Армении. Можно ИП, — пишет пользователь ree4ride .

Помимо размера платы за открытие счёта при выборе банка стоит обратить внимание на размер комиссии за конвертацию валюты. И прежде чем отправляться за «пластиком» в соседнее государство, желательно как можно подробнее узнать о тарифах на обслуживание карты, возможностях снятия наличных, а также других доступных услугах клиентам-нерезидентам.

Впрочем, некоторые эксперты скептически смотрят на идею заполучить Visa «любой ценой». Какого-то реального смысла в таких турах на самом деле нет, говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, платёжные системы временно перестали работать в России из-за политического давления со стороны американских властей, как только градус напряжения начнёт снижаться, они вернутся в Россию. Крайне маловероятно, что этот процесс растянется на годы, полагает он.

Наличие «карточных» туров в принципе — это пример игры на панике людей, продажа того товара или услуги, которая им не нужна. Есть ли смысл устраивать целую поездку ради оформления карты — большой вопрос. К тому же карты, полученные за рубежом, так или иначе придётся обслуживать до момента их закрытия, — рассуждает Переславский.

Важно помнить, что карты Visa и Mastercard банков Узбекистана или Армении не будут работать на оплату товаров и снятие наличных в России, их можно использовать исключительно за пределами РФ либо для покупки в иностранных онлайн-магазинах. И не менее важный момент для тех, кто решил отправиться за картой не самостоятельно, а воспользоваться услугами посредника. На фоне растущего спроса на «карточные» туры специалисты прогнозируют появление чёрного рынка и разного рода мошенников. Именно поэтому эксперты рекомендуют обращаться за проверенным продуктом к туроператорам.