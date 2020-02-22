https://static.news.ru/photo/9d34d6c8-5548-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райффайзенбанк опросил более 2,6 тыс. жителей крупных городов РФ и выяснил, что около трети россиян не пользуются банковскими картами с кэшбэком. Причиной этого многие назвали непрозрачные условия и отсутствие необходимой информации.

Почти треть всех опрошенных (более 27%) не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина (42%) — непрозрачные условия по карте. Еще 24% признались, что просто не знают о таком банковском продукте, — цитирует ТАСС результаты исследования.

Кроме того, большая доля опрошенных не пользуется картой с кэшбэком из-за отсутствия этой услуги на зарплатной карте, нежелания оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.

Лучше всего с кэшбэком знакомы жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы, чаще всего это люди 26-35 лет с высоким уровнем дохода. Наименее осведомлены о существовании таких карт жители Уфы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Как писал NEWS.ru, объём безналичных расчётов в 2018 году практически вдвое превысил число операций по снятию наличных с банковских карт: 48 трлн рублей против 26,6 трлн рублей. Популярнее всего безналичные расчёты в Москве: доля оплаченных картами товаров и услуг — 84,4%, среднее число операций — 492,2, а количество терминалов на 10 тысяч человек — 216. Второе место у Магаданской области, где по картам совершено 61,9% покупок, а число терминалов превышает столичный показатель — 264 единицы. Однако за пределами первой десятки регионов число операций в среднем равно 29%. Тогда как в южных регионах оно совсем невелико: в Чеченской Республике — 1,8%, в Республике Дагестан — 1,9%, в Севастополе — 4,7%.