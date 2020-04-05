Траты москвичей на еду выросли во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/49921f90-77a2-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребительские привычки жителей столицы претерпели изменения за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство из клиентов сервисов доставки заказывает еду раз в один-три дня, показало исследование сервиса «Самокат».

При этом в самом «Самокате» средний чек за доставленные продукты вырос в дни самоизоляции на четверть. В подавляющем большинстве случаев (72%) доставку заказывают женщины. Также почти половина респондентов заметила, что в этот период стали готовить чаще. Отдают предпочтение домашней еде 88% опрошенных и 27% респондентов заметили, что, в целом, стали есть более здоровую пищу, передаёт РИА Новости.

Больше всего москвичи скучают по бургерам и пицце (23%), а также по десертам из ресторанов (21%).

Как писал NEWS.ru ранее, россияне за март 2020 года оформили на 30,8% больше заявок на микрокредиты, чем за аналогичный период прошлого года. На ситуацию повлияла необходимость закупать продукты из-за опасений на фоне распространяющегося в России коронавируса.