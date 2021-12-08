«Траст» вернул Центробанку 226 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» смог вернуть ЦБ 226 млрд рублей из запланированных к 2023 году 482 млрд рублей. Таким образом, план по возврату активов будет перевыполнен к концу года примерно на 20%, сообщил РБК глава банка Александр Соколов. После выполнения стратегии банк ликвидируют, а к его преемнику перейдёт команда и активы «Траста».

Мы выполнили бизнес-план ещё в начале четвёртого квартала. Завершим год с перевыполнением плана примерно на 20%. К цифре 482 млрд рублей мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года соберём порядка 300 млрд рублей, и ещё у нас на балансе находятся активы, справедливая стоимость которых составляет порядка 180 млрд рублей. Уже сегодня мы видим, каким образом можно обеспечить выполнение нашего стратегического KPI по сборам на 96%, — рассказал изданию Соколов.

Бывший коммерческий банк «Траст» с 2017 года выполняет роль банка непрофильных активов. В отношении него и банка «Открытие» началась процедура санации ЦБ. Было решено создать на базе «Траста» структуру, в которую перейдут проблемные активы трёх частных банковских групп — помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк. В настоящий момент перед банком стоит задача вернуть до 2023 года Банку России 482 млрд рублей за счёт продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников.

После 2024 года юрлицо «Траст» будет ликвидировано. В результате чего, по словам Соколова, его преемник «наследует» команду, активы и пассивы кредитной организации и продолжит работать с активами, которые к тому времени останутся.

Ранее сообщалось об окончании расследования уголовного дела против главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Финансисту инкриминируют мошенничество на 842 млн рублей в отношении его бывшего партнёра по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова.