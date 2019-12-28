https://static.news.ru/photo/14e6fade-2a9c-11ea-a542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Эксперты аналитического агенства «Автостат» провели исследование рынка и выяснили, что в сегменте кроссоверов и внедорожников стоимость выше пяти миллионов рублей, лидером по продажам является Land Cruiser.

Машин этой модели по средней цене 5 млн 477 тыс. руб за десять месяцев 2019 года продали 5555 штук. На втором месте — BMW X5, средняя стоимость которого в салонах составляет 5 млн 195 тыс. руб. Дилерам удалось реализовать 4348 машин. Lexus LX, который стоит больше семи миллионов рублей, замыкает тройку лидеров, всего по России было продано 2898 таких автомобилей, передаёт АГН «Москва».

Кроме того, в рейтинг вошли, но окащались менее популярнвми, BMW X6, Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сети появились первые фотографии нового российского электромобиля «Монарх». Снимки опубликовал на своей странице пользователь Facebook. По его словам, макет машины ещё не завершён, у него нет фар и фонарей, как и мест для их крепления.