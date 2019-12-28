Эксперты аналитического агенства «Автостат» провели исследование рынка и выяснили, что в сегменте кроссоверов и внедорожников стоимость выше пяти миллионов рублей, лидером по продажам является Land Cruiser.
Машин этой модели по средней цене 5 млн 477 тыс. руб за десять месяцев 2019 года продали 5555 штук. На втором месте — BMW X5, средняя стоимость которого в салонах составляет 5 млн 195 тыс. руб. Дилерам удалось реализовать 4348 машин. Lexus LX, который стоит больше семи миллионов рублей, замыкает тройку лидеров, всего по России было продано 2898 таких автомобилей,
Кроме того, в рейтинг вошли, но окащались менее популярнвми, BMW X6, Porsche Cayenne, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE.
Как писал NEWS.ru ранее, в Сети появились первые фотографии нового российского электромобиля «Монарх». Снимки опубликовал на своей странице пользователь Facebook. По его словам, макет машины ещё не завершён, у него нет фар и фонарей, как и мест для их крепления.
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