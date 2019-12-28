https://static.news.ru/photo/a8b8b18e-2ad9-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Итоговые торги на Токийской фондовой бирже — крупнейшей в Азии — показали 30 декабря рекордный с 1990 года уровень основного индекса Nikkei — 23656,62 пункта.

Nikkei отражает стоимость ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии. По сравнению с 2018-м рост составил 18%. При этом Nikkei с 27 декабря потерял 181,1 пункта из-за желания инвесторов сохранить прибыль перед новогодними праздниками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интернет-гигант Alibaba Group занял первое место по капитализации в Азии, которая превысила $500 млрд. Об этом сообщила финансовая газета Nikkei. По прогнозам аналитиков издания, акции технологических компаний в азиатском регионе будут расти и в следующем году. Подводя итоги года, выяснилось, что рыночная стоимость Alibaba по итогам года составила $570 млрд. Оказалось, что это на 60% выше аналогичного показателя годом ранее.