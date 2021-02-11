Тесты на COVID-19: эксперт оценила выручку частных лабораторий в РФ

https://static.news.ru/photo/90eb6968-6cda-11eb-979b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 млрд рублей выручки.

По её словам, средняя стоимость теста составляет 2,3 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Лебединская считает, что весной 2020 года тесты стали для частных лабораторий спасением, поскольку тогда из-за ограничений почти иссяк поток традиционных исследований.

По состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих — только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счёт государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше, — пояснила доцент.

Она уточнила, что наибольшая загруженность лабораторий наблюдалась с октября по декабрь 2020 года. Тогда за сутки проверялось почти 520 тыс. тестов.

Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях, — подчеркнула Лебединская.

В лабораториях в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% — по сравнению с прошлым годом. В Московском регионе по сравнению с 2019 годом оборот медицинских лабораторий вырос в два раза, заключила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для быстрой диагностики коронавируса. Благодаря разработке общее время тестирования составит час-полтора, а не четыре-пять часов при обычной ПЦР. За основу нового теста специалисты взяли технологию петлевой изотермической амплификации (LAMP).