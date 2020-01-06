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Большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний собираются увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Причём компании с отечественным капиталом говорят о повышении в среднем на 10%, а с зарубежным — на 7%.

Таковы результаты исследования сервиса HeadHunter, сообщает «Российская газета». Некоторые российские работодатели (20%) намерены улучшить условия оплаты труда сотрудников уже в январе. В первый месяц 2020 года на такой шаг думают...