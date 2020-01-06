Telegram заявил, что не гарантирует прибыли владельцам цифровых токенов Gram. В компании отметили, что они предназначены для обмена между пользователями блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
Telegram не дает никаких обещаний, что вы получите какую-либо прибыль от Gram. Эти токены являются средством обмена между пользователями в экосистеме TON. Gram не являются инвестиционными продуктами, — говорится в сообщении компании.
Как писал NEWS.ru, Telegram и его дочерние компании не будут публично продавать и перепродавать цифровые токены Gram, а также не собираются контролировать TON.
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