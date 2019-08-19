https://static.news.ru/photo/90c660c8-c32b-11e9-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Хотин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В уголовном деле о растрате в банке «Югра» изменилась сумма ущерба. Теперь она составляет 200 млрд вместо первоначальных 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новую редакцию обвинения.

Одним из обвиняемых стал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин. Его арестовали в апреле 2019 года по делу о растрате средств банка. В июне против него возбудили новое дело и объединили в одно производство с основным.

Кроме того, стало известно, что новое дело по «Югре» возбуждено из-за новых сведений. Следователи обнаружили связующее звено между заёмщиками и руководством банка. Ей оказалась экс-директор московского филиала предприятия Нина Чернова, которая также стала фигуранткой дела.

Следствие считает, что она выдавала заведомо невозвратные кредиты, а заёмщики не платили проценты и сумму основного долга. Таким образом происходило хищение средств банка. Сумма ущерба изменилась почти на 200 млрд рублей, когда в деле появилась Чернова.

В деле есть ещё несколько фигурантов — это бывшие топ-менеджеры «Югры» Алексей Нефёдов, Дмитрий Шиляев, а также четверо бизнесменов. Все они, включая Хотина, находятся под домашним арестом, Чернова заключена под стражу.

Ранее News.ru писал, что пострадавшие вкладчики «Югры» начали получать свои деньги.