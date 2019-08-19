В уголовном деле о растрате в банке «Югра» изменилась сумма ущерба. Теперь она составляет 200 млрд вместо первоначальных 7,5 млрд рублей. Об этом
Одним из обвиняемых стал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин. Его арестовали в апреле 2019 года по делу о растрате средств банка. В июне против него возбудили новое дело и объединили в одно производство с основным.
Кроме того, стало известно, что новое дело по «Югре» возбуждено из-за новых сведений. Следователи обнаружили связующее звено между заёмщиками и руководством банка. Ей оказалась экс-директор московского филиала предприятия Нина Чернова, которая также стала фигуранткой дела.
Следствие считает, что она выдавала заведомо невозвратные кредиты, а заёмщики не платили проценты и сумму основного долга. Таким образом происходило хищение средств банка. Сумма ущерба изменилась почти на 200 млрд рублей, когда в деле появилась Чернова.
В деле есть ещё несколько фигурантов — это бывшие топ-менеджеры «Югры» Алексей Нефёдов, Дмитрий Шиляев, а также четверо бизнесменов. Все они, включая Хотина, находятся под домашним арестом, Чернова заключена под стражу.
Ранее News.ru писал, что пострадавшие вкладчики «Югры» начали получать свои деньги.