Страховые пенсии россиян с 1 января выросли на 5,9%

Страховые пенсии граждан России с 1 января проиндексированы на 5,9%. Данное повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022–2024 годы, сообщает Lenta.ru.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составляет 6401 рубль. Ожидается увеличение и социальных пенсий, они возрастут на 7,7% в апреле.

Также в декабре о повышении пенсий выше фактического уровня инфляции говорил президент Владимир Путин. В Центробанке по итогам 2021 года оценивали её показатель выше 8%. По словам главы государства, правительство выполнит обещания предыдущих лет.

Ранее стало известно, что ПФР напомнил о материальной поддержке, которую смогут получить в 2022 году неработающие родители-пенсионеры с детьми до 18 лет. В качестве дополнительной поддержки таким пенсионерам положена выплата в сумме шесть тысяч рублей. На одного несовершеннолетнего ребёнка полагается надбавка в размере 2134 рубля, на двоих — 4266 рублей, на троих — 6401 рубль.