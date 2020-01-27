https://static.news.ru/photo/5ff1149a-4123-11ea-ad07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость золота 27 января текущего года взлетела до шестилетнего максимума. Резкое изменение связано с новостями о распространении нового коронавируса за пределы Китая.

Показатель составил $1582,2 за унцию, передаёт портал MarketWatch. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% — до $18,2 за унцию.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Китая выделит из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию пневмонии нового типа.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.

Биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.

Исследователи считают, что за это время вирус не успел сильно измениться, несмотря на широкую географию распространения. Данные говорят, что вспышка находится на начальных этапах.