https://static.news.ru/photo/d6efed72-3625-11ea-8523-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Fitzmaurice-Brown/blickwinke/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года во время торговой сессии на Лондонской бирже ICE упала на 1,54% — до $63,98 за баррель.

В прошлый раз показатель падал ниже уровня в $64 12 декабря 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.

Для США стоимость саудовской нефти повысится на $0,2 за баррель. Азиатские потребители продолжат получать энергоресурс по старым ценам. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании потребительских заявок в начале каждого месяца.