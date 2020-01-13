Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года во время торговой сессии на Лондонской бирже ICE упала на 1,54% — до $63,98 за баррель.
В прошлый раз показатель падал ниже уровня в $64 12 декабря 2019 года.
Как писал NEWS.ru ранее, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизит стоимость нефти сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале. Для стран средиземноморского бассейна снижение окажется ещё значительнее — на $2,9.
Для США стоимость саудовской нефти повысится на $0,2 за баррель. Азиатские потребители продолжат получать энергоресурс по старым ценам. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании потребительских заявок в начале каждого месяца.
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