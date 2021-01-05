Стоимость биткоина впервые достигла $38 тысяч

https://static.news.ru/photo/54cc76e4-50eb-11eb-9529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг, 7 января, впервые превысила отметку в $38 тысяч, установив новый рекорд.

Курс криптовалюты по состоянию на 15:08 мск вырос на 8,8% за сутки и составляет $38,043 тысячи, свидетельствуют данные, опубликованные порталом CoinDesk. Таким образом, за минувшую неделю биткоин подорожал на 30,4%.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды, до 4 января, когда было зафиксировано снижение курса сразу на 15% — до $28,1 тысячи.

На долю биткоина приходится примерно 68,7% всего глобального рынка криптовалют.

Как сообщал NEWS.ru, глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский заявил, что в 2021 году цена биткоина вырастет до $100 тысяч. Впрочем, нынешний резкий рост курса криптовалюты эксперты связывают с новогодними праздниками. Другими причинами роста, считают аналитики, могут быть новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.