Стоимость биткоина в первый день сентября выросла на 2%

https://static.news.ru/photo/51335d1a-ec35-11ea-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 1 сентября средняя стоимость биткоина на крупнейших биржах криптовалюты показала рост на 2,04% и по состоянию на 10:21 по московскому времени составила $11 989.

При этом на самой крупной бирже Binance биткоин вырос в цене на 2,2% и достиг отметки в $11 875.

Биткоин находится ближе к верхней границе коридора в 11–12 тысяч долларов и ждёт новостей с фондового рынка, чтобы определиться с траекторией, — рассказал агентству РИА Новости член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Он добавил, что если самая популярная в мире криптовалюта преодолеет барьер в $12 000, то велик шанс того, что биткоин вырастет до $15 000.

Поярков также отметил рост и других криптовалют, в том числе ETH, которая 1 сентября преодолела максимум в $460.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил перспективы и риски криптовалют.