Цена биткоина рухнула после рекордного роста

Цена биткоина рухнула на торгах 4 января на 15% после рекордного роста. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет $28,1 тысячи.
На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина накануне
Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды. Так, только в течение последних суток исторический максимум был превышен шесть раз. За последние сутки биткоин последовательно рос, преодолевая отметки с $29 тысяч до $34 тысяч.
Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 тысяч биткоин достиг в канун Нового года. По мнению специалистов по криптовалюте, причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.