Цена биткоина рухнула после рекордного роста

https://static.news.ru/photo/536ef77c-4e84-11eb-9b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена биткоина рухнула на торгах 4 января на 15% после рекордного роста. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет $28,1 тысячи.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина накануне превысила $34 тысячи. При этом утром в понедельник, 4 января, цена криптовалюты опустилась на 1,3% в сравнении с показателями за предыдущий день и составляла $33 146.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды. Так, только в течение последних суток исторический максимум был превышен шесть раз. За последние сутки биткоин последовательно рос, преодолевая отметки с $29 тысяч до $34 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 тысяч биткоин достиг в канун Нового года. По мнению специалистов по криптовалюте, причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.