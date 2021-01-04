https://static.news.ru/photo/b4c2f742-4e63-11eb-83a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 4 января, стоимость биткоина упала на 1,3% в сравнении с показателями за предыдущий день. Цена криптовалюты на торгах достигла отметки в $33 146.

Накануне биткоин вновь обновил исторический максимум. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила $34 тысячи.

На крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина выросла до $34 102. Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает о подорожании валюты на 16,56%, до $34 193. На момент закрытия рынка биткоин торговался на уровне $33 581.

По состоянию на понедельник биткоин достиг отметки в $33 146. Данные показатели на 1,3% отстают от результатов, продемонстрированных криптовалютой накануне. По мнению экспертов, в течение наступившего года цена биткоина может расти в диапазоне $38–100 тысяч, передаёт «Интерфакс».

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды. Так, только в течение последних суток исторический максимум был превышен шесть раз. За прошедшие 24 часа биткоин последовательно рос, преодолевая отметки с $29 тысяч до $34 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 тысяч биткоин достиг в канун Нового года. Эксперты полагают, что ещё одной причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.