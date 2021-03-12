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Финансы

Стоимость биткоина превысила $59 тысяч и обновила рекорд

13:27, 13 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин обновил исторический рекорд стоимости, перешагнув отметку в $59 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, отслеживающего динамику курсов криптовалют. По состоянию на 13:20 мск стоимость биткоина составляла $59 198,4, за сутки показатель вырос на 4,74% и продолжает расти. 

Финансовые аналитики полагают, что рынок криптовалют находится в стадии коррекции, а текущая ценовая тенденция говорит о том, что стоимость биткоина может снизиться до $40 тысяч. На курс криптовалюты может оказывать влияние снижение рынков традиционных валют, которое, в свою очередь, связано с повышением рисков инфляции.

Ранее NEWS.ru писал, что операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткоин, Gram будет функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля.

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