Стоимость биткоина превысила $59 тысяч и обновила рекорд

https://static.news.ru/photo/6de34b00-83e8-11eb-ab89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин обновил исторический рекорд стоимости, перешагнув отметку в $59 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, отслеживающего динамику курсов криптовалют. По состоянию на 13:20 мск стоимость биткоина составляла $59 198,4, за сутки показатель вырос на 4,74% и продолжает расти.

Финансовые аналитики полагают, что рынок криптовалют находится в стадии коррекции, а текущая ценовая тенденция говорит о том, что стоимость биткоина может снизиться до $40 тысяч. На курс криптовалюты может оказывать влияние снижение рынков традиционных валют, которое, в свою очередь, связано с повышением рисков инфляции.

Ранее NEWS.ru писал, что операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткоин, Gram будет функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля.