Стоимость биткоина побила новый рекорд

https://static.news.ru/photo/a78982d4-6a11-11eb-acf7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин достиг максимальной стоимости с начала его обращения. Криптовалюта сейчас оценивается дороже $43 тысяч (около 3,1 млн рублей).

В ходе торговой сессии цена на этот актив выросла на 11,8%. По состоянию на 16:00 по московскому времени биткоин оценивается в $43.8 тысячи, следует из данных портала CoinDesk.

При этом за пять минут до этого, в 15:54 по Москве цена на криптовалюту поднялась выше $42 тысяч.

Накануне генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что цена на биткоин будет много раз колебаться в будущем, но в результате она вырастет. Эксперты считают, что в 2021 году стоимость биткоина продолжит расти и может достичь уровня в диапазоне $38–100 тысяч.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые призваны урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус. Документ предлагает признать цифровую валюту имуществом, чтобы налоговики могли требовать от банковских организаций выписки по счетам, использованным для проведения операций, писал NEWS.ru.