https://static.news.ru/photo/0ec1ca74-73b4-11ea-b8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом назвал условия получения повышенного пособия по безработице в размере 19 500 рублей в месяц.

На компенсацию в размере 19 500 рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений, — привели сообщение штаба в RNS.

Кроме того, выплаты смогут получать те, кого признали безработным во время самоизоляции или в течение месяца после введения карантинного режима.

Также на пособие могут рассчитывать люди, проходящие обучение по направлению Центра занятости.

Отмечается, что для получения выплат нужно оставить заявку на сайте центра.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что жители столицы оставили 10 тысяч заявок на получение повышенного пособия по безработице.