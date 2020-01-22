https://static.news.ru/photo/4f387efa-3dad-11ea-a330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители министерства труда РФ готовят предложение по сокращению минимум в два раза сроков передачи средств материнского капитала в банк. Об этом в четверг, 23 января, журналистам рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Петрова.

Она отметила, что в настоящее время также обсуждается проблема с уплатой маткапитала в качестве первого взноса. По словам Петровой, на данный момент на рассмотрение и непосредственное перечисление средств отводится 45 дней. Данный срок планируют сократить минимум в два раза.

Кроме того, говорит Петрова, банки сейчас предоставляют такие ипотечные условия, при которых договор вступает в силу только после первого взноса.

А это фактически блокирует направление средств маткапитала на уплату первоначального взноса, потому что до этой даты юридически ещё договора нет, и семья вынуждена искать собственные средства, — приводит ТАСС слова замминистра труда и социальной защиты.

Петрова подчеркнула, что практика применения в части доступности жилья для семей в рамках нацпроектов будет в дальнейшем анализироваться.

Как писал NEWS.ru, 15 января Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей.