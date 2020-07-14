Срок уплаты подоходного налога истекает в РФ

https://static.news.ru/photo/ad95bd00-c61f-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который исчисляется на основании поданных налогоплательщиками деклараций, в России истекает 15 июля. В 2020 году подать декларацию можно до конца июля из-за пандемии коронавируса.

При этом срок уплаты налога остался неизменным, сообщает РИА Новости.

В России подоходный налог за налогоплательщиков исчисляет и платит налоговый агент — например, при выплате зарплаты это делает работодатель, а значит, подавать декларацию налогоплательщику не нужно. Он должен подать декларацию по специальной форме 3-НДФЛ лишь в случае, когда налоговый агент не определён или его нет.

Декларация по форме 3-НДФЛ подаётся в электронном виде на сайте налоговой службы, или в бумажной форме при личном визите в налоговую инспекцию.

Это следует сделать, если в прошлом году получен доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет, или от сдачи имущества в аренду, а также, если были доходы от источников за пределами РФ и всякого рода выигрыши.

За непредставление декларации в срок налогоплательщику грозит штраф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля распространился на всю территорию России. Ранее в качестве эксперимента он был введён в нескольких регионах. Согласно данному налоговому режиму, ИП без наёмных работников, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц, отчисляют подоходный налог в 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.