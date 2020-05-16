Средства на субсидии банкам выделят из резервного фонда Минэкономразвития

https://static.news.ru/photo/b8034022-974f-11ea-94bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Правительство РФ приняло решение о выделении из резервного фонда Минэкономразвития средств на субсидии банкам для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным компаниям и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса. Объём субсидий не указывается.

Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу, — говорится в решении правительства.

Речь идёт о компенсации беспроцентных кредитов, которые банки выдают на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Объём кредита рассчитывается исходя из одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

Как писал NEWS.ru, банки выдали предпринимателям более 27 млрд рублей по договорам беспроцентных кредитов на выплату зарплаты своим сотрудникам. Это на 6 млрд рублей больше, чем неделю назад. По данным Минэкономразвития, в настоящее время поступили ещё 52 заявки на общую сумму выдачи кредитов в 32 млрд рублей. Число банков, подписавших с министерством соглашение по выдаче этих кредитов, за две недели выросло с 31 до 40.

Изначально программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев действовала для малых предприятий из числа пострадавших в период пандемии отраслей экономики. 24 апреля её расширили на средние и крупные предприятия.